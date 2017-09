Эвелина Бледанс рассказала о своем развалившемся браке в программе «Прямой эфир»

Наш благотворительный фонд @syndromeoflove снова устраивает небольшой праздник деткам с синдромом Дауна -угощения, танцы, пузыри, мультфильмы, подарки. Мы вас любим, Солнышки! За игрушки спасибо нашим друзьям @toyru_official – вы всегда с нами. Скоро снова в корекционный детский дом- если хотите как то поучавствовать пишие в директ @bambini_tesoro

