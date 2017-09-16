Эвелина Бледанс рассказала о своем развалившемся браке в программе «Прямой эфир»

Развод дружной, гармоничной пары из мира шоу-бизнеса, Эвелины Бледанс и Александра Семина, стала «громом среди ясного неба» – семья жила дружно и отлично справлялась с воспитанием своего «солнечного мальчика» Семена. В скандальное программе «Прямой эфир» режиссер Александр Семин заявил, что его экс-супруге была важнее работа, чем семья, а Эвелина Бледанс не стала возражать: сын с синдромом Дауна не при чем, брак разрушила ее популярность.

В программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» встретились бывшие супруги – Александр Семин и Эвелина Бледанс. Пара заявила, что давно не живет вместе, но ее «особенный» ребенок не стал причиной развода. Тут сыграли роль приоритеты актрисы: для нее карьера значила намного больше, чем семья, муж и Сёма с синдромом Дауна. Такую версию озвучил Александр, а Эвелина не стала возражать, поскольку ее бывший муж прав. Актриса и не отрицает, что сделала супруга узнаваемым, а семейную жизнь с ребенком с ограниченными возможностями – публичной. Сейчас пара общается ради Семена, отец постоянно видит сына и помогает ему.

Бледанс призналась, что не о разводе думала, выходя замуж на человека намного младше себя: она собиралась прожить с Семенным всю жизнь. В шоу-бизнесе шутили, что нормальные мужья в мире звезд только у Пугачевой и Бледанс. Да и мужчины или бросают жен с проблемными детьми сразу, или уже не бросают их одних всю жизнь. А Эвелина Бледанс осталась одна с ребенком-инвалидом, хотя все предыдущие пять лет Семин был для мальчика прекрасным отцом. Режиссер и в дальнейшем будет всячески поддерживать и бывшую жену с сыном, и фонд «Синдром любви», он даже не ушел к молодой женщине и не начал новую историю любви. Просто его семейная жизнь именно с Эвелиной Бледанс не сложилась.