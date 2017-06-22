Евгений Цыганов опубликовал фото старших сыновей

Евгений Цыганов, известный актер, в 2015 году стал еще известней засчет развода со своей гражданской женой. Мужчина тогда бросил своих шестерых детей и беременную жену ради другой актрисы, которая также ждала от него ребенка.

Известный актер Евгений Цыганов два года назад решил оставить свою гражданскую жену Ирину Леонову. На момент его ухода из семьи, жена актера была беременна седьмым ребенком, но это не помешало ему покинуть дом. Как оказалось, актер бросил свою семью ради Юлии Снигирь, которая так же была в положении.

Сам актер в прессе всегда заявлял о том, что его личная жизнь никого не касается. Он не хочет и не будет ни с кем обсуждать свое семейное положение. Как стало известно из близкого окружения Евгения Цыганова, он сохранил теплые отношения с детьми. Актер постоянно навещает их, выплачивает алименты и старается, чтобы они ни в чем не нуждались.

А как известно,мы народ горячий! A post shared by Цыганов (@tsyganovevgeniy) on Jun 20, 2017 at 2:30pm PDT

Но, несмотря на помощь экс-супруга, сама Ирина вынуждена была после родов незамедлительно выйти на работу. Причиной этому послужили материальные трудности. Актриса хочет, чтобы все ее семь детей не нуждались ни в чем. При этом, с бывшим мужем она старается поддерживать связь, чтобы у детей был отец.

Относительно самого Цыганова, то недавно он решил нарушить молчание. В своем микроблоге социальной сети «Инстаграм» актер выложил фотографии своих детей от Ирины. На опубликованном снимке трое старших сыновей актера позируют в костюмах супергероев. Поклонников порадовало такое открытое общение, они получили одну из немногих возможностей увидеть бывшую семью Цыганова.

Сейчас сам Евгений Цыганов продолжает жить с актрисой Юлией Снигирь, воспитывая с ней совместного сына. О подробностях личной жизни пары ничего не известно, поскольку они не любят комментировать данный вопрос.