Евгений Осин: эксперты считают, что певец находится на третьей стадии алкоголизма

Никита Лушников, занимающий должность председателя правления Национального антинаркотического союза, рассказал журналистам, как проходит процесс излечения Евгения Осина от алкогольной зависимости. Как считает эксперт, артист еще пока не готов к выздоровлению.

На данный момент певец Евгений Осин, который приобрел широкую известность в 90-х годах, пытается излечиться от сильной алкогольной зависимости в таиландской клинике. Туда он попал после того, как его неравнодушные соседи забили тревогу, заметив, что тот перестал выходить из квартиры и отвечать на телефонные звонки. В какой-то момент на просторах Сети стала все чаще появляться информация о том, что мужчина пропал без вести. Корреспонденты программы «Пусть говорят» оправились в гости к Евгению, чтобы выяснить причины такого странного поведения. По приезду к нему домой им пришлось несколько часов провести под дверью квартиры, прежде чем Евгений её наконец-то открыл. Увиденное потрясло корреспондентов программы «Пусть говорят»: мужчина не мог стоять на ногах и с большим трудом разговаривал.

Андрей Малахов тогда принял решение, что необходимо помочь артисту, иначе это может очень плохо для него кончиться. Малахов вместе с Даной Борисовой уговорили его отправиться на лечение в клинику Таиланда, где до этого Дана проходила лечение от наркотической зависимости. В течение первых дней лечения мужчина требовал выпивки, а после того, как получил отказ, объявил о голодовке, которая продлилась два дня. Затем он стал нормально питаться, но как уверяет Никита Лушников, добиться полного выздоровления будет весьма затруднительно, так как Осин, находящийся на третьей стадии алкогольной зависимости, к этому пока не готов.