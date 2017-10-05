Во время прохождения лечения Евгения Осина от наркотической зависимости, выяснилось, что на родине артиста ждет любимая женщина. О романе артиста журналистам рассказал его куратор – Никита Лушников.

Сейчас некогда известный и популярный музыкант Евгений Осин проходит лечение в наркологической клинике, где постепенно избавляется от алкогольной зависимости. Журналисты связались с куратором артиста – Никитой Лушниковым, чтобы взять у него интервью. Мужчина только недавно узнал, что у Евгения есть возлюбленная. Никита не стал сообщать журналистам имя возлюбленной артиста, но уточнил, что она сейчас ждет его возвращения в России. Кроме того, куратор Осина сообщил, что недавно музыкант разговоривал со своей возлюбленной с помощью “Skype”. Для этого сотрудники клиники связались с неизвестной особой, устроив сеанс связи. Это было сделано для того, чтобы мужчина, находящийся в изоляции от внешнего мира, смог почувствовать поддержку близких людей.

Напомним, до того как стало известно об алкогольной зависимости артиста, его соседи обратились в программу “Пусть говорят” с просьбой о помощи разыскать Евгения, который просто исчез. Тогда многие издания писали о том, что Осин пропал без вести. Для таких заявлений были причины, ведь мужчина совсем не отвечал на телефонные звонки и не открывал дверь своей квартиры. Поэтому разобраться в сложившейся ситуации попытался Андрей Малахов, отправивший корреспондентов в гости к знаменитости. Им пришлось несколько часов провести под дверью квартиры Евгения, прежде чем тот открыл ее. Увиденное повергло журналистов в шок, так как мужчина не мог самостоятельно передвигаться. Было видно, что проблемы со здоровьем Евгения были вызваны чрезмерным употреблением алкоголя, поэтому Малахов настоял на лечении артиста в наркологической клинике.