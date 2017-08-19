Евгений Осин находится в реабилитационном центре

Евгений Осин разыскивался правоохранительными органами и волонтерами после заявления сестры о его пропаже. На протяжении нескольких дней музыкант не открывал двери соседям, не реагировал на их звонки, не выходил на связь с родственницей. Вчера его обнаружили в реабилитационном центре.

В прошедший четверг в правоохранительные органы столицы РФ поступило заявление о пропаже Евгения Осина. Забила тревогу сестра музыканта, по словам которой, он не выходил на связь с 15 августа. Его соседи утверждали, что на протяжении трех дней он не открывает им двери и вовсе не реагирует на их звонки. Через сутки исполнителя нашли в реабилитационном центре, где проходят лечение люди, страдающие от алкогольной зависимости. Эту информацию рассказал один из волонтеров, который занимался поиском пропавшей знаменитости 90-х.

Необходимо отметить, что еще пару месяцев назад исполнитель заявил об ухудшении самочувствия. Он утверждал, что в последнее время у него начали отниматься ноги, из-за чего ему тяжело не только стоять, но и сидеть, лежать. Ранее у певца был диагностирован панкреатит, заболевание поджелудочной железы, причиной этого стало злоупотребление спиртными напитками. Но звезда 90-х заявлял, что смог побороть свою зависимость от алкоголя.

Напомним, весной этого года жилье музыканта обокрали его собутыльники, а годом ранее исполнитель попал в реанимацию по причине отравления алкоголем.