Евгений Осин должен насильно отправиться в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголизмом. Такое заявление сделала его подруга Наталья Штурм. По ее утверждению, она уже вызывала врачей к нему, но он отказался от их помощи.

Недавно Евгений Осин заявил, что не может самостоятельно передвигаться, так как у него отнялись ноги, а также он страдает из-за отсутствия денежных средств. Но через время Анна Калашникова и Катя Лель публикуют в социальной сети снимки сделанные на передаче «Пусть говорят», которая была посвящена певцу. На фото отчетливо видно, что музыкант твердо стоит на ногах. Поклонники сразу начали обвинять Осина в обмане, которые после заявления о состоянии здоровья стали переводить ему деньги на счет.

По словам Натальи Штурм, которая является давней подругой музыканта, Осин нуждается в реабилитации из-за пристрастия к алкоголю. Он добавила, что нужно не переводить ему деньги, а насильно отправить на лечение. В своем микроблоге подруга музыканта призналась, что уже вызывала врачей к нему, но он отказался от их помощи, обвинив ее в «подставе». Осин стал утверждать ей, что не нуждается в лечении, так как вовсе не пьет.

Свое мнение об Осине высказал и Юрий Лоза. Композитор также считает, что его коллега давно должен был обратиться к врачам. Он добавил, когда к нему пришла слава он жил ни в чем не отказывая, но за все в этой жизни нужно платить.