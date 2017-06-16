Евгений Петросян и его жена стали ответчиками по одному судебному делу, которое было инициировано соседкой знаменитого актера. Причина иска – возмещение ущерба, который понесла жительница Москвы в результате потопа. Суд вынес решение.

На этой неделе состоялось очередное судебное заседание, где истцом по делу выступала женщина Елена Маркова, жительница Москвы, а ответчиком была супружеская пара, известные Евгений Петросян и его жена Елена Степаненко. В то же дело соответчиком выступает Наталия Магола, на данный момент проживающая в квартире Петросяна и являющаяся его племянницей.

Причина иска – возмещение причиненного ущерба, который понесла жительница одной из квартир Москвы в результате затопления ее жилплощади. Виновниками потопа стали те люди, которые и проживали в квартире Петросяна, а также он сам, как собственник квартиры. Изначально сумма иска по причиненному ущербу составляла 440 000 рублей. Но за счет переговоров и заключенного мирового соглашения, сумма ущерба была оценена меньше. Соответственно сумма, которую должен выплатить Петросян составляет около 270 000 рублей. Но сразу такую сумму ответчик не смог выплатить потерпевшей, поэтому судебные разбирательства продолжаются.

Сам Евгений Петросян до этих пор никак не комментировал происходящие, но когда дело обрело огласку и возникла масса вопросов от журналистов и поклонников, то известный юморист решил прояснить ситуацию. Он рассказал, что не проживает в этой квартире уже давно, он живет в другом месте. В его же квартире живет другой человек, который и будет отвечать по данному иску.