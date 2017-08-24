Евгений Плющенко и Яна Рудковская решили обвенчаться

Спустя восемь лет после того, как Яна Рудковская и Евгений Плющенко узаконили свои отношения, они объявили о своем желании обвенчаться. Церемония венчания запланирована на середину сентября, она состоится довольно скоро.

В этом году Яна Рудковская и Евгений Плющенко отпраздновали десятилетие совместного проживания. Поэтому Евгений захотел, чтобы Яна стала его возлюбленной и перед Богом. Церемония венчания состоится в середине сентября и будет проводиться в одном из московских храмов. Подготовка к проведению торжества уже начата. Два роскошных платья от известных модельеров уже готовы к одному из важнейших дней в жизни Яны. Также известно, что Рудковская не собирается надевать фату, вместо неё она покроет голову дизайнерской накидкой.

Также венчание не обойдётся без роскошных и дорогостоящих украшений. По неподтвержденной информации, специально для венчания Рудковской ювелирный дом на заказ изготовил две тиары, общая стоимость которых составляет примерно сто пятьдесят миллионов рублей.