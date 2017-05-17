Евгений Плющенко ходит по подиуму не хуже мужчин-моделей

Известный фигурист Евгений Плющенко решил узнать, что чувствуют модели, ходя по подиуму «походкой от бедра». Он сам прошелся после показа одного из брендов и выложил видео со своим дефиле в «Инстаграме».

Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская ведут «Инстаграмы», у которых много фолловеров и комментариев. Чтоб подписчикам всегда было интересно, пара то и дело радует их новыми фото и видео. Чаще всего это снимки с мероприятий, милые домашние моменты семейной жизни или дурачества вроде дефиле на подиуме. Под видео поклонники оставили звезде фигурного катания много восхищенных комментариев. По их словам, Плющенко прошелся намного лучше многих профессиональных моделей. Спортивная и подтянутая фигура никогда не подведет своего владельца, мужчины, следящие за собой, очень красивы.

Решил повторить путь моделей на показе #lvcruise2018 ) A post shared by Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) on May 15, 2017 at 10:59am PDT

31 марта стало известно, что фигурист, которому уже 34 года, завершает карьеру на льду и уходит в преподавательскую деятельность. Чемпион открыл Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко». Желающие записаться быстро поняли: цены учебного заведения не всем по карману – 60, 90 и 150 тыс. рублей в зависимости от сложности той программы, которую выберет клиент. Однако Евгений отметил, что для детей из благотворительного фонда «Обнаженные сердца» он преподает бесплатно.

После Олимпиады «Сочи-2014» Евгений Плющенко перенес сложную операцию на позвоночнике, но собирался восстановиться и выступить в Китае в 2018 году. Но в марте этого года чемпион поменял свое решение: на лед он уже не вернется и займется преподаванием в детской школе фигурного катания.