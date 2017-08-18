Евгения Осина пытаются спасти его соседи

Соседи Евгения Осина обратились в программы «Пусть говорят» с призывом о помощи, так как их сосед в течение длительного срока не выходил за пределы своего жилища и прекратил отвечать на телефонные звонки. Сотрудникам телешоу удалось выяснить причины такого странного поведения артиста.

В последнее время в информационном пространстве довольно часто появлялись тревожные слухи о плохом состоянии здоровья Евгения Осина, которые возникли у него из-за проблем в отношениях с дочерью. А недавно соседи артиста всерьез забеспокоились за него, так как Евгений на протяжении длительного промежутка времени не выходил из квартиры, не открывал дверь и не отвечал на телефонные звонки. Они обратились в редакцию «Пусть говорят» с просьбой помочь разобраться с причинами странного поведения Осина.

Съёмочная группа незамедлительно отправилась домой к Евгению. Им пришлось довольно долго ждать у двери музыканта того момента когда он всё-таки её открыл. Мужчина предстал перед журналистами в очень печальном виде — он был полуголым, с трудом разговаривал и ждал когда к нему придет медсестра. Мужчина настолько плохо себя чувствовал, что у него не хватало сил даже сидеть, поэтому он постоянно ложился на кровать. Ведущий «Пусть говорят» — Дмитрий Борисов отметил, что на данный момент только соседи помогают певцу выживать, снабжая его едой.