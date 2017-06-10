Фанаты Свиридовой удивились, увидев ее взрослого красавца-сына

Фанаты «певицы 90-х» Алены Свиридовой удивились, увидев фото ее взрослого красавца-сына. Василию 33 года, и о нем мало кто знал из поклонников звезды: после развода Алены с первым супругом, Вася решил остаться в Канаде с отцом.

Недавно певица выложила в своем микроблоге «Инстаграм» совместное фото со старшим сыном. Поклонники некогда популярной певицы осыпали молодого мужчину комплиментами: и красавец, и стройный, и подтянутый, и мама на его фоне выглядит как подруга или сестра — годы ее не берут. В такого и влюбиться недолго. У Алены также есть младший сын Григорий, рожденный в третьем браке.

Встречи матери-певицы и родного сына происходили очень редко: разные страны и даже континенты не давали им часто видеться. Но теперь Вася стал взрослым и самостоятельным человеком, он может себе позволить пересечься с мамой где-нибудь в Париже.

Встреча в Париже:) #мойлюбимыйсын #июнь #2017 #paris A post shared by Алёна Свиридова (@alenasviridova) on Jun 7, 2017 at 12:43pm PDT

Из-за чего Алена Свиридова рассталась с отцом Василия Сергеем – неизвестно, но с высоты прожитых лет, после трех замужеств, она советует своим поклонницам прощать измены своим мужчинам. «Мужчина — это всегда ребенок, и в 33, и старше, с ними надо как с детьми – очень осторожно. В конце концов, если мужчина после всех его «экспериментов» вернулся к тебе – не такой уж он и мерзавец, а дома его должна ждать женщина со своей безусловной любовью. Детям мы прощаем запачканные пеленки, подгузники, хулиганство, двойки и даже хамство, любя без условий, а с мужчиной нужно уметь закрыть глаза на увлечения на стороне.», — считает певица.