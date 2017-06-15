Федор Бондарчук и Паулина Андреева появились на закрытой вечеринке «Surprise Party. Роза Шале»

Федор Бондарчук и Паулина Андреева решили удивить всех гостей кинофестиваля «Кинотавр», неожиданно приехав на него спустя семь дней после открытия. Первым делом жених и невеста посетили закрытую вечеринку «Surprise Party. Роза Шале».

Федор Бондарчук всегда был тем, кто открывал кинофестиваль «Кинотавр». Но в этом году продюсер решил пропустить свою традицию, и отсутствовал на вечере по случаю открытия. Некоторые даже подумали, что Федор вообще не появится в этом году на мероприятии. Другие же предполагали, что он приедет к дате, когда будет представлен общественности кинопродукт «Мифы», то есть к 13 июня. Но актер решил сделать сюрприз, и появился спустя семь дней после открытия. Он приехал ночью вместе со своей спутницей Паулиной Андреевой.

Федор Бондарчук вместе со своей возлюбленной впервые появились на «Кинотавре» на вечеринке «Surprise Party. Роза Шале». На такое мероприятие, которое имело неофициальный характер, влюбленные решили одеться неформально, предпочитая удобный и модный стиль одежды. Так, Федор Бондарчук был на мероприятии в светлых брюках и черной футболке. Его избранница Паулина надела джинсы и модную куртку, под которой была футболка. Следует отметить, что звездная пара была очень веселой, они не скрывали своих чувств, и открыто демонстрировали их на публике, постоянно обнимаясь и целуясь.

Стоит отметить, что не только Федор Бондарчук сейчас отдыхает в Сочи — там также находится его бывшая жена. Как можно судить по фотографиям в «Инстаграме» его экс-супруги, Светлана Бондарчук сейчас активно отдыхает и в ее жизни все хорошо, несмотря на развод после стольких лет брака.