Федор Бондарчук и Паулина Андреева приехали на «Кинотавр» на седьмой день фестиваля

Каждый год на фестивале «Кинотавр» Федор Бондарчук умудряется сотворить такое, что его поступок запоминают надолго. Год назад на «Кинотавре» актер впервые вывел в свет возлюбленную Паулину Андрееву, а в этом году с ней приехал только на седьмой день фестиваля.

Эпатажный режиссер и его любимая не были на открытии «Кинотавра» этого года, они втайне приехали ночью на седьмой день фестиваля. Стало известно, какие причины не позволили режиссеру с невестой приехать вовремя, хотя обычно именно Федор Сергеевич объявляет «Кинотавр» открытым. Бондарчук был занят на съемках, но появиться к представлению конкурсного фильма «Мифы» он смог. И он, и Паулина Андреева заняты в этой картине. Эпатажная пара не только закроет фестиваль, но и, возможно, получит призы за фильм «Мифы» — у Молочникова очень высокие шансы, зритель принял его картину.

Бондарчук был рад сняться у режиссера Александра Молочникова. По его словам, «Мифы» — это комедия абсурда о звездах шоу-бизнеса. Все представления зрителя о том, что творится в мире кино и телевидения – просто миф, а Бондарчуку посчастливилось играть в фильме пародию на самого себя.

Женщины Федора Бондарчука — Паулина Андреева и бывшая жена Светлана Бондарчук, год назад предпочитали не пересекаться, в этом году они живут по тому же сценарию. Первую неделю «Кинотавра», пока Бондарчука с его новой любовью не было в Сочи, Светлана блистала и развлекалась на пляжных вечеринках. Модель посетила концерт Владимира Преснякова, поздравила с днем рождения певицу Глюкозу. Сейчас очередь Андреевой украшать собой «Кинотавр», а Светлана «уйдет в тень».