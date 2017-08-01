Федор Чистяков не собирается покидать Россию

Федор Чистяков, солист известной рок-группы “Ноль”, не будет покидать пределы РФ из-за запрета экстремистского культа “Свидетели Иеговы”, центр управления которого находится в США. По словам его концертного директора, он всего лишь собирается проводить в Америке больше времени.

Официальный представитель рок-музыканта Федора Чистякова сообщил, что тот не собирается уезжать из России в США навсегда. Музыкант решил просто больше проводить там времени.

До этого во многих средствах массовой информации появилось интервью с самим Чистяковым, который прямо сказал, что собирается уехать в Америку навсегда из-за запрета секты “Свидетели Иеговы”, в которой он состоит уже долгие годы. По его словам, именно вступление в ряды этой организации спасло его от наркотиков и психиатрической больницы в девяностые годы.

Что касается его эмиграции из России в Америку, то Федор пояснил, что он не может заниматься творчеством в условиях запрета и постоянного страха, что за ним в любой момент могут прийти правоохранительные органы. Также его работа связана со многими людьми, которых он не имеет права подставлять.

Теперь концертный директор Федора опровергает его слова и заявляет, что подавать документы на эмиграцию Чистяков не планирует, и у него остается российское гражданство. Но теперь музыкант будет проводить за границей гораздо больше времени, чем обычно. Все запланированные им концерты в крупных городах России состоятся.

Напомним, что в апреле этого года организация под названием “Свидетели Иеговы” на территории России была признана экстремистской.