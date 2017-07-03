В Ростове-на-Дону неожиданно появилась девушка, которая считает своим отцом поп-короля Филипа Киркорова. Сам исполнитель поражается смелости девушки, которая решила сменить фамилию, и не имеет ничего против того, чтобы она носила его фамилию.

Поклонники Филиппа Киркорова прекрасно знают о том, что тот занимается воспитанием двух прекрасных детей. Однако недавно стало известно, что в Ростове-на-Дону проживает девушка, которая сменила свою настоящую фамилию, на фамилию певца, и считает его своим отцом. Анна Киркорова одна из тех людей, которые покупают билеты на концерт исполнителя в Ростове первыми. На одном из таких концертов Анна подарила Филиппу корону, надпись на которой гласит: «Лучший папа». Кстати, эта корона сразу же оказалась на голове Киркорова.

Девушку, считающую себя дочерью исполнителя, общественность сразу же обвинила в том, что та собирается пропиариться за счет знаменитости и заработать на этом. Когда Анна только родилась, родной отец её бросил. А когда скончался самый близкий человек в жизни Анны — её бабушка, то от пережитого горя она не могла разговаривать в течении нескольких месяцев – у неё неожиданно пропал голос. Но её выручил музыкальный канал, на котором в тот момент пел Филипп, радость от услышанного помогла сказать ей первое слово «Филипп». Поэтому для девушки очень важно оставаться носительницей фамилии человека, творчество которого позволило ей вернуться к нормальной жизни.