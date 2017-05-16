Популярный певец Филипп Киркоров задолжал немалую сумму денег банку из Орла «Церих» и Агенству по страхованию вкладов. Знаменитость попросила у суда время для сбора документов о погашении долга – он вернул все 25 млн. рублей до копейки.

Хамовнический суд отложил взыскание долга до 22 мая: Филипп Киркоров очень добросовестный ответчик. Он возместил банку всю сумму по кредитным договорам, а отсрочка ему нужна, чтобы собрать документы о погашении долга.

В 2015 году Филипп Бедросович взял у орловского банка «Церих» два кредита – в 10 и 13 млн. рублей. Он исправно выплачивал 26% годовых, которые полагались, но банк обанкротился в 2016 году, и ЦБР отозвал у «Цериха» лицензию.

С требованиями банка «Церих» и АСВ не согласен представитель Киркорова, Антон Коробков-Землянский. «Филипп Киркоров Продакшн» действительно брала кредит в этом банке, но вся сумма погашена полностью. После того, как у банка отобрали лицензию, Киркорову пришло письмо о том, что все финансовые вопросы будет решать другое лицо, и оно обязательно свяжется с певцом. Время шло, платить было некому, правопреемник не давал о себе знать. Как только АСВ вышло на Филиппа Бедросовича – певец тут же выплатил всю сумму.

Господин Коробков-Землянский отметил, что он и Киркоров ждут 22 мая. Тогда на суде они предоставят документы о том, что весь долг банку-банкроту был выплачен, и имеются соответствующие бумаги. Представитель певца назвал предстоящий суд формальным: любое банкротство банка проходит через суд.