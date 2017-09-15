Филипп Киркоров появился на "Новой волне" в футболке с изображением Пугачевой

Филипп Киркоров появился на “Новой волне” в Сочи в футболке, на которой была изображена Алла Пугачева. По мнению Киркорова, хоть Примадонна и не посетила этот музыкальный фестиваль – она настоящая муза грандиозного мероприятия и всегда незримо присутствует с исполнителями. Именно поэтому он вышел на публику в такой футболке. Отдохнуть на Черном море вместе с Киркоровым приехали и его двое детей.

В Сочи состоялся шестнадцатый по счету музыкальный конкурс под названием “Новая волна”. Раньше его неизменно посещала примадонна российской эстрады – Алла Пугачева, но последние 2 года она отказывается это делать и ссылается на то, что поклонникам надо по ней соскучиться. Экс-муж певицы Филипп Киркоров, признался, что считает Пугачеву настоящей музой “Новой волны”. Несмотря на то, что она отсутствует, она незримо всегда рядом с исполнителями. В знак этого, как сказал Киркоров, он и надел футболку с изображением Аллы Борисовны.

Также стало известно, что сама майка была сделана на заказ и певец ей очень дорожит. Один из журналистов сделал комплимент королю эстрады и сказал, что он выглядит на данном мероприятии самым стильным. Киркоров ответил, что он привез с собой двадцать чемоданов с модными нарядами и ему надо где-то их “выгулять”, а Сочи для этого идеальный вариант.

Вместе с Киркоровым в Сочи приехали и его дети Алла-Виктория и Мартин. По словам отца, они все время рвутся на сцену “Новой волны” и за кулисы, что его радует.