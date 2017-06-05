Анна Седокова не спешила открывать своим поклонникам, кто же является отцом ее третьего ребенка. Но недавно друг Анны и, по совместительству, друг ее возлюбленного, бизнесмена Артема Комарова, выложил в сеть их совместное фото. Именно Комаров, по словам Ковалева, стал отцом маленького Гектора.

Андрей Ковалев, близкий друг Анны Седоковой, недавно выложил в сети интернет ее фото с бизнесменом Артемом Комаровым, пояснив в подписи, что именно он и является отцом третьего ребенка Седоковой — сына Гектора. Также Ковалев написал, что он очень счастлив, так как именно благодаря ему пара познакомилась на Премии РУ-ТВ год назад.

Но самой главной новостью, которую сообщил друг певицы, стало предложение руки и сердца, которое ей сделал Комаров. Свадьба состоится совсем скоро, как написал Ковалев, сопровождая свое сообщение множеством восклицательных знаков. Напомним, что Анна Седокова не спешила радовать своих поклонников фотографиями своего нового возлюбленного, несмотря на то, что раньше, с прошлыми партнерами, она делала это довольно часто.

В последнее время, Анна публиковала свои фото в сети Инстаграм и сопровождала их загадочными комментариями, обращенными к неизвестному мужчине, но кто он, до сих пор не было известно. Маленький Гектор родился в Лос-Анджелесе, откуда Анна вернулась недавно и сразу же отправилась на гастроли.