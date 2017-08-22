Фёдор Бондарчук: мать актера призналась, что он все еще состоит в законном браке

Поклонники Федора Бондарчука и Паулины Андреевой на протяжении нескольких месяцев ожидают появления радостной новости о том, что они наконец-то стали мужем и женой, однако этого не происходит. Ирина Скобцева, мать знаменитого российского актера и режиссёра, призналась журналистам, что Федор до сих пор состоит в официальном браке со Светланой Бондарчук.

Фёдор Бондарчук неоднократно привлекал внимание общественности к своей персоне, заявляя о своей скорой свадьбе с Паулиной Андреевой. Бракосочетание знаменитостей должно было прогреметь уже этим летом, однако ни единого доказательства того, что Федор и Паулина стали мужем и женой, на просторах социальных сетей так и не появилось. Как позже выяснилось, российский режиссёр до сих пор состоит в законном браке со Светланой Бондарчук, об этом журналистам рассказала его мама — Ирина Скобцева.

В беседе с журналистами женщина также отметила, что она относится к новой избраннице своего сына крайне положительно. Паулину Ирина считает прекрасным человеком и талантливой актрисой. Напомним, впервые слухи о романе Бондарчука и Андреевой начали появляться в различных источниках в начале предыдущего года после того, как многие телезрители заметили, как страстно Федор смотрит на Паулину в эфире программы «Кино в деталях».