Галина Ржаксенская — финалистка шоу «Холостяк», еще в прошлом году официально стала женой своего избранника Евгения Громова. Но свадьбу молодые люди не успели сыграть, отложив ее на потом. Сейчас это мероприятие снова придется передвинуть, так как девушка вскоре родит первенца.



В прошлом году осенью, финалистка телевизионного шоу «Холостяк» — Галина Ржаксенская официально стала женой своему избраннику Евгению Громову. Тогда пара решила просто оформить свои отношения, а пышное торжество перенести на будущее. Но мероприятие придется снова передвинуть, поскольку звезда шоу сейчас беременна и готовится стать мамой в первый раз.

Как признались сами молодожены, то они не были готовы к такому быстрому пополнению семейства. Галина рассказала о том, что они хотели детей, но почему-то ожидали, что такое событие в их жизни произойдёт не так быстро.

Как рассказывает Галина, узнав о своей беременности, она не стала сразу рассказывать об этому мужу, а решила подождать. Повод появился сам собой – день рождения мамы, на который были приглашены все родственники. В качестве развлекательной программы на празднике были цыгане, исполняющие зажигательные танцы и хиты. В конце выступления одна из цыганок подошла к мужу Галины и нагадала ему появление малыша через 8 месяцев. Все были рады, особенно родители девушки, для которых малыш станет первым внуком или внучкой в их семье.

Относительно пола ребенка, то пара уже знает, кто это будет, но пока не афиширует информацию. Супруги активно выбирают имя своему будущему малышу.