Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо своей дочери

С момента рождения дочери у Гарика Харламова и Кристины Асмус в 2014 году, счастливые родители никогда не показывали поклонникам лица своего ребенка. Однако, накануне Кристина разместила в своем микроблоге фотографию, на которой её подписчики, наконец, смогли разглядеть черты лица звездной наследницы.
Гарик и Кристина стали родителями три года назад, у них родилась дочь Настя. Ни отец, ни мать девочки не спешили демонстрировать своим поклонникам её лицо, несмотря на то, что в их микроблогах довольно часто появлялись публикации с ребенком. Сейчас счастливое семейство отлично проводит время, отдыхая во Франции. Оттуда Кристина впервые поделилась фотографией, на которой многочисленные поклонники супружеской пары смогли разглядеть черты лица маленькой Насти.
Судя по одной из опубликованных фотографий, семья прогуливалась по Диснейленду. Девочка предстала перед подписчиками Кристины в солнцезащитных очках, но это не помешало пользователям социальной сети начать спор по поводу того, на кого из родителей больше похож ребенок. Мнения о том, чью внешность унаследовала Настя, конечно же, разделились, однако, все комментаторы сошлись в том, что девочка растет настоящей красавицей.