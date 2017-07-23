Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо своей дочери

С момента рождения дочери у Гарика Харламова и Кристины Асмус в 2014 году, счастливые родители никогда не показывали поклонникам лица своего ребенка. Однако, накануне Кристина разместила в своем микроблоге фотографию, на которой её подписчики, наконец, смогли разглядеть черты лица звездной наследницы.

Гарик и Кристина стали родителями три года назад, у них родилась дочь Настя. Ни отец, ни мать девочки не спешили демонстрировать своим поклонникам её лицо, несмотря на то, что в их микроблогах довольно часто появлялись публикации с ребенком. Сейчас счастливое семейство отлично проводит время, отдыхая во Франции. Оттуда Кристина впервые поделилась фотографией, на которой многочисленные поклонники супружеской пары смогли разглядеть черты лица маленькой Насти.

Eeeeeaaaah!!!! 🎡🎠🎢 A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jul 22, 2017 at 4:40am PDT

Судя по одной из опубликованных фотографий, семья прогуливалась по Диснейленду. Девочка предстала перед подписчиками Кристины в солнцезащитных очках, но это не помешало пользователям социальной сети начать спор по поводу того, на кого из родителей больше похож ребенок. Мнения о том, чью внешность унаследовала Настя, конечно же, разделились, однако, все комментаторы сошлись в том, что девочка растет настоящей красавицей.