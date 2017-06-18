Гарик Харламов отпраздновал пятилетие супружеской жизни

Вчера супруга Гарика Харламова — Кристина Асмус, опубликовала в микроблоге радостную запись. В ней она сообщила поклонникам о том, что сегодня она вместе с мужем празднует пятилетие супружеской жизни.

Гарик Харламов имеет репутацию романтического человека из-за того, что с большой регулярностью публично поздравлял свою любимую по всем возможным поводам. Он неоднократно признавался в микроблоге в своей любви к Кристине и благодарности ей за то, что она родила ему дочь. Примечательно то, что когда Гарик начал встречаться с Кристиной, он еще состоял в официальном браке с Юлией Лещенко. На многочисленные расспросы журналистов о личной жизни мужчина отвечал, что давно не живёт с супругой и находится в бракоразводном процессе.

#5лет #рукавруке 👫 @garikkharlamov , я люблю тебя!!!!! ❤️ A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on Jun 17, 2017 at 2:46am PDT

Последовавший после развода процесс раздела имущества продлился целых 8 месяцев. Гарик и Юлия спорили не только за такое имущество как квартира или машина, но и за такие мелочи как шторы, сковородки и прочие предметы быта. И только летом 2013 года шоумен официально объявил поклонникам о том, что узаконил отношения с Кристиной.