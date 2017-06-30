Гарика Сукачева спасли в той же больнице, где умер Олег Яковлев

Рокер Гарик Сукачев вспоминает, что его спасли от алкогольного отравления в той же больнице №67, где не вышел из реанимации певец Олег Яковлев. Гарика «вытащили» и перевели в отделение психосоматики, а бывший солист группы «Иванушки International» умер 28 июня.

Рок-певец Гарик Сукачев даже не скрывает, что ему для творческого подъема нужно уходить в регулярные запои, и один такой запой довел его до реанимации. На соседней кровати лежал коллега Сукачева по шоу-бизнесу — бывший «Иванушка» Олег Яковлев. Врачи не спасли Олега от двусторонней пневмонии – болезнь перетекла в отек легких.

Игорь Сукачев – извечный «клиент» реанимации, его выводят из запоев медикаментозно, а скорую он себе вызывает сам. Певец знает, что белая горячка толкает его на страшные вещи – три года назад рокер опозорился, гуляя в нижнем белье в поисках выпивки. Пьянки не раз становились причиной того, что Сукачев отменял концерты и попадал не в отделение психосоматики, а в психбольницу. С каждым годом алкоголизм становится все опаснее – артист не молодеет, организм сдает, год назад очередной запой обернулся отеком мозга.

Напомним, 28 июня популярный исполнитель Олег Яковлев, бывший солист группы «Иванушки International», умер в реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщила его жена Александра Куцевол и посвятила трогательный пост прощания в своем «Инстаграме». Врачи обнаружили у певца целый «букет болезней» — пневмонию, отек легких, цирроз печени. Любое заболевание могло привести к смерти.