Гимнастка Анастасия Гришина рассказала, как родная мать украла у нее 20 миллионов рублей

Российская спортсменка Анастасия Гришина, завоевавшая на Олимпиаде 2012 года серебряную медаль, рассказала о проблемах с деньгами. Оказывается, после ухода в декрет, Гришина лишилась всех средств на существование. А все потому, что ее ближайшие родственники истратили все ее деньги без ее согласия.

Гимнастка Анастасия Гришина рассказала, что теперь, спустя почти пять лет после успеха на Олимпиаде, вынуждена жить на съемной квартире и расплачиваться с долгами. Причиной этого стали действия ее ближайших родственников, в частности, матери. По словам спортсменки, ее родная мать выгнала ее из дома, оставив без денег и средств на существование.

Всего родственники Гришиной, по ее словам, истратили порядка двадцати миллионов рублей, заработанных ею лично. При всем этом ее родной брат угрожал спортсменке убийством.

Гимнастка рассказывает: столкнулась с материальными трудностями перед собственной свадьбой. Тогда она отдавала свои банковские карты маме, а когда попросила вернуть, то обнаружила, что на счетах осталось всего 200 тыс. рублей из заработанных 20 миллионов.

Как оказалось, заработать с нуля на квартиру в Москве, прокормить себя и ребенка не так просто. Фактически родители лишили ее возможности приобрести собственную квартиру. Теперь Анастасия снимает жилье, а львиную долю заработка тратит на ребенка.

Почему так произошло, Гришина и сама не до конца понимает. Терпение спортсменки лопнуло, когда ее мать просила у нее деньги за то, что сидит с внуком – ребенком Анастасии. Теперь заявление бывшей гимнастки проходит проверку в правоохранительных органах.