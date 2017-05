Гимнастка Ляйсан Утяшева не показывает детей Роберта и Софию в соцсетях

Это мои девчата. Одна чуть постарше, другой исполнилось сегодня 2 года. София. Дочка. Девочка. Спасибо тебе за эти прекрасные 2 года. @liasanutiasheva , Лясенька, спасибо за это счастье. Мы с Робом, ваши мужички, обещаем вас любить и защищать, как делали это без остановки до этого дня. Весь дом в шарах, София в поцелуях и юбке — праздник! Ещё сегодня день рождения у моего крестника Платона. Я знаю, он прочтёт. Платон, ты — настоящий мужчина и мой друг. Я желаю, чтобы с тобой случались самые лучшие события. И ещё один день рождения. Ещё один крестник. Вадик, дорогой. Пусть все твои мечты исполнятся. Люблю. Обнимаю всех ваших мам и пап. Софийкину маму целую. Саму Софийку тискаю до безумия. Праздник! Ура! И как кричат наши дети: Салюююююют!!!

