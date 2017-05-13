Гимнастка Ляйсан Утяшева не показывает детей Роберта и Софию в соцсетях

Супруга Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева – одна из тех матерей, которые не хвастаются детьми в соцсетях. Ляйсан уверена, что ее дети должны вырасти и решить, выкладывать свои фотографии на всеобщее обозрение или нет.

Утеяшева уверена, что Роберт и София – маленькие личности. Она не имеет права им что-то навязывать и показывать их чужим людям без их согласия. Ребенок должен сам завести страничку в соцсети, обжить ее и своим друзьям показывать фото и видео. Вряд ли кто-то из малолетних наследников звездных пар давал согласия на то, чтоб родители демонстрировали его в «Инстаграме». Павел Воля согласен с женой.

Гимнастка рада, что не росла в эпоху «Инстаграма» и социальных сетей: современные родители беспардонны, они выкладывают фото голых малышей. Спортсменка знает, что у ее мамы есть фотографии, где она голая в детстве, и ее не радует сей факт. Ребенок может вырасти и спросить: «Мама, почему я на этом фото маленький без трусов?». У сына и дочери Утяшевой есть много прекрасных детских фото, но они на жестком диске компьютера.

Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать его раньше, чем он сам этого захотел?

Звездная семья безумно любит своих наследников, очень много фотографирует их, чтобы сохранить прекрасные моменты для Роберта и Софии. Но это фотографии «для внутреннего пользования» — их будут смотреть повзрослевшие дети с родителями. В своих микроблогах Воля и Утяшева трогательно поздравили двухлетнюю Соню с днем рождения, написали ей много красивых слов, но на фото можно увидеть только спинку девочки. Ее лицо – не для всеобщего обозрения.