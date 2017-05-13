Гимнастка Ляйсан Утяшева не показывает детей Роберта и Софию в соцсетях

Супруга Павла Воли гимнастка Ляйсан Утяшева – одна из тех матерей, которые не хвастаются детьми в соцсетях. Ляйсан уверена, что ее дети должны вырасти и решить, выкладывать свои фотографии на всеобщее обозрение или нет.
Утеяшева уверена, что Роберт и София – маленькие личности. Она не имеет права им что-то навязывать и показывать их чужим людям без их согласия. Ребенок должен сам завести страничку в соцсети, обжить ее и своим друзьям показывать фото и видео. Вряд ли кто-то из малолетних наследников звездных пар давал согласия на то, чтоб родители демонстрировали его в «Инстаграме». Павел Воля согласен с женой.
Гимнастка рада, что не росла в эпоху «Инстаграма» и социальных сетей: современные родители беспардонны, они выкладывают фото голых малышей. Спортсменка знает, что у ее мамы есть фотографии, где она голая в детстве, и ее не радует сей факт. Ребенок может вырасти и спросить: «Мама, почему я на этом фото маленький без трусов?». У сына и дочери Утяшевой есть много прекрасных детских фото, но они на жестком диске компьютера.
Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать его раньше, чем он сам этого захотел?
Это мои девчата. Одна чуть постарше, другой исполнилось сегодня 2 года. София. Дочка. Девочка. Спасибо тебе за эти прекрасные 2 года. @liasanutiasheva , Лясенька, спасибо за это счастье. Мы с Робом, ваши мужички, обещаем вас любить и защищать, как делали это без остановки до этого дня. Весь дом в шарах, София в поцелуях и юбке — праздник! Ещё сегодня день рождения у моего крестника Платона. Я знаю, он прочтёт. Платон, ты — настоящий мужчина и мой друг. Я желаю, чтобы с тобой случались самые лучшие события. И ещё один день рождения. Ещё один крестник. Вадик, дорогой. Пусть все твои мечты исполнятся. Люблю. Обнимаю всех ваших мам и пап. Софийкину маму целую. Саму Софийку тискаю до безумия. Праздник! Ура! И как кричат наши дети: Салюююююют!!!
Звездная семья безумно любит своих наследников, очень много фотографирует их, чтобы сохранить прекрасные моменты для Роберта и Софии. Но это фотографии «для внутреннего пользования» — их будут смотреть повзрослевшие дети с родителями. В своих микроблогах Воля и Утяшева трогательно поздравили двухлетнюю Соню с днем рождения, написали ей много красивых слов, но на фото можно увидеть только спинку девочки. Ее лицо – не для всеобщего обозрения.