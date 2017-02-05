Годовщина смерти талантливого продюсера: Тима Брик был добрым и щедрым человеком

Тима Брик умер 4 февраля в прошлом году, в связи с годовщиной его кончины друзья вспомнили, каким он был. Причиной кончины стали последствия болезни.

Продюсер работал со звездами шоубиза. Его знали Прохор Шаляпин, Сергей Зверев, Настя Стоцкая, Евгения Феофилактова. Через пару месяцев после кончины молодого человека, стало известно, у него ранее был диагностирован сахарный диабет, имелись проблемы с сердцем. Эти болезни стали причиной смерти парня.

Несмотря на то, что с момента его смерти прошел год, многие его друзья говорят, что для них он все еще жив. Одним из первых, кто узнал о смерти Тима, стал его друг Шаляпин. Эта новость потрясла певца. По его словам, за день до этого они запланировали встречу, для обсуждения дальнейших рабочих планов: «Мы как-то прогуливались по городскому саду, а после посетили ресторан, в котором у нас произошла небольшая ссора. Мы спорили, кто должен заплатить, он был очень щедрым. До сих пор не могу поверить в его смерть, молюсь за Тима».

Для многих парень был не только хорошим другом, но и советчиком, он положительно влиял на людей, помогал им переоценить жизнь, начать двигаться. Участницу «Дом-2» Наташу Бичан он научил иностранному языку, привил ей стиль в одежде. Большинство знакомых отзываются о Тиме, как о добром, хорошем человеке, но есть и те, кто после его смерти открестились от знакомства с ним.