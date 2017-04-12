Гордон Рамзи заявил, что не оставит свои деньги в наследство детям

Гордон Рамзи, знаменитый британский шеф-повар, заявил, что не оставит свое многомиллионное наследство своим детям. По словам Рамзи, состояние которого оценивается примерно в 100 миллионов долларов, он оставит четверым наследникам только 25 процентов от общей суммы депозита.

Британский повар Гордон Рамзи в свои 50 лет носит статус не только одного их наиболее требовательных, но еще и одного из самых богатых людей в своей деле. У Гордона есть четверо детей-подростков, которые совсем скоро войдут во взрослую жизнь. Несмотря на свою состоятельность, Рамзи не намерен помогать им финансово, только в малой степени. Гордон уже договорился об этом со своей женой и составил план действий.

Согласно мировоззрению шеф-повара, дети сами должны уметь зарабатывать себе на жизнь, иначе они вырастут разбаловавшимися и не будут уметь добиваться своих целей. Рамзи считает, что определенные вещи ценятся, когда они достаются большим трудом.

«Они не надрывались, чтобы позволить себе это», — объясняет Гордон.

Он рассказал, что ее старшая дочь (студентка) получает от него сто фунтов в неделю на расходы. Если же девочка желает иметь больше денег, то должна найти для себя подработку, дабы оплачивать проезд в общественном транспорте и счета сотового телефона. Судя по всему, нужно полагать, что трое младших детей получают от знаменитого отца еще меньше карманных денег.