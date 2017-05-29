Гоша Куценко — известный и востребованный актер раскрыл в программе «Секрет на миллион» свою самую главную тайну. Он очень любил свою гражданскую жену актрису Марию Порошину, но глупо и бездумно ее потерял.

Сев в кресло популярной программы, где нужно говорить только правду, Куценко был готов к откровенности. В его биографии есть «темные пятна» — многолетняя борьба с алкоголизмом, долгая болезнь, смерть родителей и жена Мария Порошина, любовь которой Гоша не ценил. Впервые за долгие годы актер решил признаться: он сам виноват в том, что такая замечательная женщина ушла от него.

Актер рассказал, что актриса сериалов Мария Порошина оказалась терпеливой женой, но измену простить не смогла. Она прожила с Куценко пять лет, родила ему дочь Полину, но так и не услышала предложения руки и сердца. На резонный вопрос ведущей, почему артист не довел мать своей дочери до ЗАГСа, Куценко ответил, что он не из тех мужчин, которые ведут расписываться. Есть мужчины, которые сразу ведут женщину в ЗАГС, а он «не из их серии».

В ходе программы выяснилось, что «звездный гражданский брак» Гоши Куценко и Марии Порошиной никогда не был идеальным. Он отбил Марию у другого парня, но не сделал ее счастливой. К тому же начинающая актриса не понравилась родителям Гоши. Но окончательно добили союз измены Куценко: Порошина потребовала, чтоб он ушел, несмотря на то, что Полине было всего три месяца.

Актер не смог вернуть любимую женщину, и у каждого из бывших супругов сейчас своя жизнь. Куценко женат на модели Ирине Скриниченко, пара воспитывает дочь Евгению и ждут появления на свет сына.