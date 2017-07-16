Григорий Лепс попал в реанимацию по причине алкогольного опьянения. Об этом сообщили ряд российских СМИ, но в продюсерском центре артиста отрицают данную информацию. В недавнем документальном фильме, исполнитель признался о злоупотреблении алкоголем.

Сегодня Григорию Лепсу исполняется 55 лет. В честь юбилея российского артистка «Первый канал» подготовил документальную киноленту о нем. Знаменитость всегда говорил, что не идеален, несмотря на это у него миллионная армия поклонников. Пару лет назад стало известно о его алкогольной зависимости. Об этом он лично признался. По его словам, он не умеет выпивать. Также по признанию певца он несколько раз пел перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Но он и в таком состоянии на максимум выкладывается перед зрителями.

На протяжении 17 лет рядом с Лепсом его возлюбленная Анна. Жена старается поддерживать его во всем. Она заявила, что супруг в том возрасте, когда начинаешь принимать свои положительные, отрицательные стороны, так как честен перед самим собой.

В документальном фильме исполнитель признался, что постоянно его наблюдает врач, который ездит с ним на работу.

«Работы много, не успеваешь восстанавливаться, поэтому я с собой таскаю все время врача, постоянно какие-то вливания, какие-то переливания, какие-то препараты, какие-то капельницы, это постоянно происходит, чтобы сохранить форму», — говорит артист.

Перед его юбилеем в некоторых российских СМИ появилась новость об его госпитализацию в больницу, из-за алкогольного опьянения. Но в продюсерском центре артиста отрицают эту информацию. Владимир Урюпин, занимающий должность директора данного центра, заявил, что артист находится в прекрасном расположении духа.