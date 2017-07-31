Игорь Крутой устроил грандиозный праздник в честь своего дня рождения

Недавно друзья и родственники композитора Игоря Крутого собрались в Монако, чтобы поздравить его с днём рождения. Праздник состоялся в роскошном заведении, расположенном прямо на берегу моря.

Заведение, в котором проводилось празднование 63-го дня рождения Игоря Крутого, было украшено огромным количеством живых цветов, а также яркой иллюминацией. Для этого мероприятия супруга именинника, Ольга Крутая, не стала проводить экспериментов со своей внешностью и ограничилась элегантным платьем, которое почти касалось пола. Также элегантно были одеты и обе дочери Крутого — Александра и Виктория.

Провёл и отыграл концерт вчера на Дне Рождения Маэстро! Игорь Яковлевич, дорогой, с наступившим! До встречи в сентябре на Новой Волне! A post shared by Тимур Родригез/T-moorRodriguez (@trodriguezzz) on Jul 30, 2017 at 2:56am PDT

Ведущим праздника стал Тимур Родригез, который прилетел в Монако прямиком из Баку. После торжества Тимур опубликовал в микроблоге совместную фотографию с именинником, в подписи к которой написал, что отыграл концерт на празднике и поздравил маэстро. Однако, самым главным гостем на празднике была давняя подруга народного артиста — Лара Фабиан, которая исполнила для собравшихся гостей несколько своих хитов.