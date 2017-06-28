Игорь Николаев рассказал о причине разрыва со своими бывшими супругами

Игорь Николаев неоднократно бывал гостем на съемках программы «Наедине со всеми». И вот, недавно он посетил студию передачи еще раз, где довольно откровенно рассказал ведущей о причине, из-за которой он дважды разводился.

Эфир телепередачи состоялся два дня назад на Первом канале. Николаев рассказал Юлии Меньшовой о своей жизненной философии и о вероятной причине, из-за которой распались два предыдущих брака. Игорь считает, что корень разрыва прошлых союзов кроется в том, что очень часто возникали ситуации, приводившие к многочисленным ссорам и кризису в отношениях. Как оказалось, с нынешней супругой у него все отлично: вместе с Юлией Проскуряковой он прожил в браке больше десяти лет.

Такое постоянство в семейной жизни мужчина объяснил тем, что с этой женщиной у него действительно редко возникали конфликтные ситуации. Он всегда уступает своей супруге, так как она редко просит о чем либо. Если Юлии что-то нужно, то это действительно так, а не какой-то каприз. Сам певец описывает отношения со своей нынешней женой как теплую расширяющуюся волну, которая усилилась после рождения дочери и никогда не затухала.