Игорь Сивов и Нюша готовятся к свадьбе, а поклонники советуют Нюше вернуться к Егору Криду

Игорь Сивов и Нюша могут пожениться уже в этом году. Накануне певица сообщила поклонникам, что стала невестой – в микроблоге Нюши появилась фотография с обручальным кольцом на ее пальце.

Имя своего избранника артистка не разглашает, но поклонники и без того знают, что им является некий Игорь Сивов. Еще перед новым годом ухажера Нюши рассекретили российские папарацци. Парочку сфотографировали в одном из ресторанов во время романтического свидания. Сомнений не оставалось: Нюша встречается с Игорем.

Невеста я))) ❤️ #тебялюбить A photo posted by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Jan 24, 2017 at 2:41am PST

Игорь Сивов получил первую известность еще в молодости. Тогда он выступал за татарскую команду КВН из Казани. Однако настоящий успех пришел к нему позже. В настоящее время он занимает высокую должность спортивного чиновника и работает в сфере международного студенческого спорта.

В микроблоге Сивова, который насчитывает несколько тысяч подписчиков, нет ровным счетом ничего о его личной жизни. Спортивные события и мероприятия, встречи и пресс-конференции, но не более. В своем Инстаграме Нюша тоже не показывает лицо своего возлюбленного.

Примечательно, что об избраннике певицы знают далеко не все. Некоторые поклонники Нюши все еще уверены, что она встречается с Егором Кридом, и полагают, что обручальное кольцо ей подарил именно он.

Учитывая то, что Игорь сделал предложение Нюше в начале года, можно предположить, что их свадьба состоится в этом же году.