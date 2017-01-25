Игорь Сивов и Нюша готовятся к свадьбе, а поклонники советуют Нюше вернуться к Егору Криду

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Дмитрий Дзен
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Игорь Сивов и Нюша готовятся к свадьбе, а поклонники советуют Нюше вернуться к Егору Криду

Игорь Сивов и Нюша могут пожениться уже в этом году. Накануне певица сообщила поклонникам, что стала невестой – в микроблоге Нюши появилась фотография с обручальным кольцом на ее пальце.

Имя своего избранника артистка не разглашает, но поклонники и без того знают, что им является некий Игорь Сивов. Еще перед новым годом ухажера Нюши рассекретили российские папарацци. Парочку сфотографировали в одном из ресторанов во время романтического свидания. Сомнений не оставалось: Нюша встречается с Игорем.

Невеста я))) ❤️ #тебялюбить

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Игорь Сивов получил первую известность еще в молодости. Тогда он выступал за татарскую команду КВН из Казани. Однако настоящий успех пришел к нему позже. В настоящее время он занимает высокую должность спортивного чиновника и работает в сфере международного студенческого спорта.

В микроблоге Сивова, который насчитывает несколько тысяч подписчиков, нет ровным счетом ничего о его личной жизни. Спортивные события и мероприятия, встречи и пресс-конференции, но не более. В своем Инстаграме Нюша тоже не показывает лицо своего возлюбленного.

Примечательно, что об избраннике певицы знают далеко не все. Некоторые поклонники Нюши все еще уверены, что она встречается с Егором Кридом, и полагают, что обручальное кольцо ей подарил именно он.

Учитывая то, что Игорь сделал предложение Нюше в начале года, можно предположить, что их свадьба состоится в этом же году.

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