Игорь Сивов и Нюша готовятся к свадьбе: певица рассказала о подробностях церемонии

Недавно стало известно, что Игорь Сивов сделал предложение руки и сердца певице Нюше, на которое она дала положительный ответ.

Недавно поклонники знаменитости узнали о ее романе с Игорем Сивовым, который является российским политическим деятелем, а через время девушка сообщила новость о планируемой свадьбе, продемонстрировав обручальное кольцо, стоимость которого составляет 1000000 рублей. На сегодняшний день пара активно занимается подготовкой к этому важному событию.

В недавнем интервью Нюша поделилась подробностями их отношений. Она рассказала, что роман развивается бурно, они постоянно посещают различные развлекательные заведения, отдыхают в других странах, устраивают друг для друга романтические вечера. Стоит уточнить, что мужчина старше знаменитости на 10 лет. Во время одного из отдыхов в африканской стране Сивов сделал своей возлюбленной сюрприз, он пригласил на курорт своих родных, где они и познакомились с его избранницей. Здесь Нюша получила предложение выйти за него замуж. Певица отмечает, что была ошарашена, но сразу согласилась.

Нюша планирует пригласить для организации свадебного мероприятия лучших специалистов России. По словам новоиспеченной невесты на свадьбе будут присутствовать лишь самые родные, так как певица всегда была поклонницей небольших компаний. Необходимо отметить, что избранник певицы занимается международным регулированием студенческих спортивных соревнований.