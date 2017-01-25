Игорь Сивов сделал предложение певице Нюше в Африке

Игорь Сивов и певица Нюша таки станут мужем и женой. Накануне артистка сама намекнула на это, опубликовав фотографию с обручальным кольцом в социальных сетях. Комментариев от влюбленных пока не последовало.

Певица Нюша сейчас отдыхает вместе с Игорем Сивовым на экзотическом курорте – в африканской Кении. Накануне она опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой поклонники заметили обручальное кольцо на пальце певицы. А сама Нюша написала, что не подозревала, как изменится ее жизнь за время этой поездки.

Поклонники намек поняли сразу же, и принялись обсуждать эту новость в соц. сетях. А сами влюбленные пока не стали говорить непосредственно о свадьбе.

Впервые о романе Нюши и Игоря Сивова заговорили еще осенью прошлого года. Тогда парочку вместе видели в одном из ресторанов. Певица же предпочла не комментировать свои новые отношения и имя возлюбленного не называть.

Игорь Сивов является достаточно известной в России личностью. Сейчас он работает крупным чиновником в сфере студенческого спорта. Ранее он также получил известность благодаря выступлениям за команду КВН. Сивов прилично старше Нюши, а за его плечами уже есть один брак, от которого Игорь воспитывает двоих детей.

Поклонники певицы Нюши в ожидании новостей о предстоящей свадьбе.