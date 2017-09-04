Игорь Сивов: супруг певицы Нюши показал сыновей от первого брака

Недавно Игорь Сивов узаконил свои отношения с певицей Нюшей, сыграв роскошную свадьбу на Мальдивских островах. Для него, в отличие от нынешней супруги, этот брак стал вторым по счету. На днях Игорь опубликовал фотографию в микроблоге, на которой запечатлены его сыновья от первого брака.



У Игоря Сивова в браке с первой супругой на свет появились двое сыновей, которых он недавно показал подписчикам своего микроблога. В своей публикации он поздравил сыновей с первым сентября, а также пожелал всем ученикам школ и ВУЗов, чтобы они всегда имели возможность получать знания и новые навыки в течение всей своей жизни. Мужчина считает, что знания, которые непременно приумножаются со временем, делают человека сильнее, мудрее и добрее.

Отметим, Нюша и Игорь официально объявили о своей свадьбе весной текущего года. Тогда они приняли участие в церемонии награждения и закрытия сезона КХЛ, там они исполняли роль ведущих этого мероприятия. Выйдя к зрителям, пара немного поспорила между собой насчёт того, кто из них будет открывать концерт, и в итоге эта роль досталась Игорю.

Напомним, до того, как Нюша стала супругой Сивова, она встречалась с певцом Егором Кридом, отношения с которым у нее сложились далеко не самым лучшим образом. Во многих своих интервью Егор называл главной причиной расставания с Нюшей то, что она является «папиной дочкой», для которой мнение отца превыше всего. Однако певица неоднократно говорила о том, что не согласна с таким утверждением, называя главной причиной разрыва отношений слишком разное мировоззрение и недопонимание, возникавшее из-за этого.