Игорь Сорин скончался 15 лет назад, после того, как покинул известный коллектив «Иванушки International». Смерть исполнителя до сих пор называют загадочной, так как артист выпал с седьмого этажа при невыясненных обстоятельствах. Перед гибелью он только начал заниматься сольной карьерой и готовился к выпуску нового альбома.

Предшественником Олега Яковлева, которого сегодня похоронили на московском Троекуровском кладбище, был Игорь Сорин. Поклонники коллектива «Иванушки International» считают, что у них есть много общего.

Игорь Сорин погиб 15 лет назад, после того, как принял решение покинуть группу, чтобы заняться сольной карьерой. В тот злополучный день он находился в студии звукозаписи, где занимался записью нового альбома. В какой-то момент он предложил товарищам отдохнуть и вышел на балкон, чтобы покурить. Когда коллеги захотели к нему присоединиться, то были шокированы: певец выпал с седьмого этажа, получив тяжелые травмы. Медицинскими работниками у артиста был констатирован перелом шейных позвонков, паралич нижней части тела, рук, ушиб почек. Врачами была проведена успешная операция, но через три дня сердце исполнителя остановилось.

В коллективе Сорин пробыл недолго, но благодаря его уникальному голосу, привлек внимание массы поклонников. До карьеры исполнителя он обучался в Гнесинке, принимал участие в постановках в Варшавском театре Европы, на Бродвее. Также, он совместно с другими коллегами работал над сценариями к различным программам и шоу, но, несмотря на это, известность пришла к нему только в группе.

Уход из коллектива был его добровольным решением. Сорин посчитал, что здесь он не сможет полностью раскрыть свой талант и решил — в этом ему поможет сольная карьера.