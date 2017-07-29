Игра престолов: герой телесериала Ланнистер ( Николай Вальдау) подал судебный иск против своего официального представителя. Он обвиняет ее в обмане при подписании договора, согласно которому он должен перечислять ей десять процентов из своих доходов до конца работы над известным сериалом.

Недавно разгорелся скандал вокруг имени Николая Вальдау, актера датского происхождения, который играет Ланнистера в популярном во всем мире сериале “Игра престолов”. Мужчина вызвал в суд своего представителя Джил Литманн, обвиняя ее в обмане. По его мнению, она обманом заставила его поставить свою подпись на договоре, согласно которому он обязуется отдавать ей десять процентов из своих гонораров за фильм до самого конца съемок.

По словам Николая, он с самого начала заключил с Джил исключительно устный договор с совсем другим процентом вознаграждения. Однако она сумела подсунуть ему свою бумагу на подпись, заявив, что это необходимо для оформления рабочей визы США. Джил Литманн утверждает, что все это ложь и письменный договор с 10% существовал всегда. Она продолжает заявлять, что Николай обязан выплачивать ей оговоренные в договоре суммы до конца съемок “Игры престолов”. Чем окончится все дело, покажет только суд.

Напомним, что весной появилась информация о мегапопулярности сериала “Игра престолов», и о том, что его актеры станут самыми дорогими за всю историю создания подобных сериалов. Николай Вальдау и пять других актеров заключили со студией, снимающей фильм, договор, согласно которому они будут получать по 2,5 миллиона долларов за каждый эпизод фильма с их участием.