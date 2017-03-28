Ильич Рамирес Санчес по прозвищу Карлос Шакал получил третий пожизненный срок

В третий раз сядет пожизненно во Франции известный террорист Ильич Рамирес Санчес по кличке Карлос Шакал. Французские присяжные решили, что он ответит и за теракт в Париже в 1974 году, а три пожизненных не предполагают амнистии.

Масштабы парижских терактов 1974 года не пугали, как нынешние, массовостью, но это было не менее страшно: Франция не понимала, с чем столкнулось. Погибли люди, не имевшие к неизвестному ни малейшего отношения – граната упала в толпу у магазина, 30 парижан получали увечья и травмы, двое погибли. Террорист тогда взял погибших на себя, не упоминая никаких бандитских формирований, стоявших за ним. Шакала взяли и посадили только в конце 90-х, за двадцать лет от его рук пострадало 1500 невинных людей. За судебным процессом над странным, нераскаявшимся сыном венесуэльского коммуниста следили многие мировые СМИ. Ильич – настоящее имя террориста, которым одарил его отец – верный фанатик Владимира Ильича Ленина. Родитель держал троих детей как можно дальше от католической церкви, и у Ильича, Владимира и их брата Ленина были наставники-коммунисты. Террорист не мог жить без борьбы.

Владимир Рамирес Санчес, старший брат осужденного, вспоминал, что его брат из СССР вернулся поменявшим убеждения. Бороться надо не теорией, а практикой, даже с оружием в руках. Освобождать Санчес решил народ Палестины и поехал в Иорданию, там учиться убивать. Венесуэльские коммунисты стали для террориста неправильными – они не хотели, убивая, творить революцию. Жалости к случайным жертвам террорист не испытывает.