Илона Новоселова: Родные ведьмы развеяли прах над морем

Два месяца назад общественность была потрясена новостью о смерти Илоны Новоселовой, которая при таинственных обстоятельствах выпала из окна своей квартиры. Родственники втайне ото всех провели кремацию погибшей Ведьмы.

О том, что Илона Новоселова в скором времени уйдет из жизни, она неоднократно говорила сама, во время съёмок программы “Битва экстрасенсов”, участницей которой она была. Остальные участники предупреждали её о том, что она таким образом притягивает негатив в свою жизнь, но она не слушала. Девушка была уверена в неизбежности своей скорой смерти, так как верила, что такова будет плата за использование черной магии. Два месяца назад, она действительно умерла, причем при довольно загадочных обстоятельствах. Она выпала из окна своей квартиры, располагавшейся на шестом этаже. До сих пор не ясно, было ли это убийство или самоубийство.

И вот недавно родственники втайне от журналистов исполнили последнюю волю усопшей, которая всегда говорила, что не делает быть похороненной, так как считает необходимым для себя кремированные. Илона хотела, чтобы её прах был развеян над Южным морем, куда после процедуры кремации и отправилась её мама и бывший возлюбленный. По прибытию на побережье они взяли в аренду катамараны и проплыли вглубь водоема, где и развеяли прах. При них также был золотой кулончик, принадлежавший Новоселовой при жизни, с ним она никогда не расставалась, мама девушки тоже бросила его в воду.