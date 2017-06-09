Илья Глинников и Екатерина Никулина собираются обвенчаться в церкви

«Пятый холостяк» Илья Глинников собирается не только жениться на избраннице Екатерине Никулиной, но и освятить свой брак перед Богом, обвенчавшись с ней. Обычно «холостяки» разочаровывались в девушках с проекта, а Илья любит и любим.

В программе «Холостяк-5» актер Илья Глинников видел не только телевизионное шоу и возможность пиара, но и реальный шанс устроить личную жизнь после болезненного разрыва с бывшей девушкой. К каждой участнице актер с грузинским корнями относился как к сокровищу, считался с их чувствами. Любая из 25-и хороших, успешных девушек могла оказаться единственной для Ильи, и он старался не проглядеть ее и не ошибиться.

До звезды сериала «Интерны» ни один «холостяк» не сумел удержать свою любовь: почти сразу после шоу становилось известно, что герой и его девушка не справились с реальной жизнью. Глинников первый, кто говорит о свадьбе без особых пышных торжеств, о венчании в церкви и о том, что отношения с избранницей с каждым днем все лучше. «Холостяк» поначалу проявлял скепсис по поводу «знакомства на шоу», но Катя Никулина действительно растопила его сердце. Она – девушка со старомодными нравами, потому в ЗАГСе сразу сменит фамилию. Но не на Глинникову – актер давно хочет вернуть себе исконную грузинскую фамилию вместо нынешней русской.

Других «холостяков» и их невест с проекта Илья не осуждает, но отмечает, что они жили иллюзиями. А для него Катя – реальный, живой человек, которого он любит любым, и это его выбор на всю жизнь, оттого и брак будет с венчанием.