Илья Глинников, известный актер, снявшийся в сериале «Универ», наконец-то сделал свой выбор в пользу одной из финалисток пятого сезона шоу «Холостяк». Победительницей стала не та, на кого делали ставки зрители, но молодые счастливы и строят планы на будущее.

Вот и завершился очередной сезон телевизионного проекта «Холостяк», в пятом сезоне которого принимал участие известный и популярный актер Илья Глинников. В финале шоу Илья выбрал свою избранницу, которой стала Екатерина Никулина. И не смотря на то, что многие поклонники телевизионного шоу ожидали, что выбор будет в пользу другой участницы – брюнетки Мадины Тановой, все оказалось совсем не так.

Но еще до окончания шоу, на прошлой неделе, актер не удержался и сообщил своим поклонникам о том, что он влюблен и собирается построить серьезные отношения со своей избранницей. Тогда в своем интервью актер признался, что не все так гладко было между влюбленными. Сначала они присматривались друг к другу, было между ними и недопонимание, но они смогли пройти такие испытания и по–настоящему познать друг друга. Правда, Илья тогда отметил, что он не смотрит далеко в будущее, время покажет, что будет дальше.

И только в тишине можно обрести покой A post shared by Ekaterina Nikulina (@cat7kate) on May 10, 2017 at 8:36am PDT

Относительно победительницы шоу, Екатерина Никулина отметила, что она вообще не ожидала стать победительницей. Участница призналась, что в заключительной сцене стала слушать актера только из уважения к нему, она была полностью уверена в том, что выберут не ее и сейчас она пойдет домой. Но оказалось все не так, и актер стал цитировать свой блокнот, который он вел в течение всего сезона шоу. Смысл цитируемого был в том, что Илья выбрал Елену даже в случае, если бы было 50 миллионов участниц.

На данный момент влюбленные хотят полностью отдохнуть от проекта и повышенного внимания к их персоне. Они утверждают, что просто хотят гулять за ручку, опаздывать на работу, ужинать вместе и т.д., то есть всего того, что имеют все влюбленные.