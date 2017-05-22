Илья Глинников рассказал, что пытался уйти из жизни из-за девушки

Шоу «Холостяк-5» близится к концу: скоро актер Илья Глинников назовет девушку, с которой будет стоить отношения. В ходе романтического свидания актер рассказал одной из потенциальных невест, что «по молодости» пытался покончить собой из-за девушки.

Имя женщины, которая чуть не довела артиста до суицида, Глинников, конечно, не назвал, но дал понять: имело место предательство. Предложение избраннице он делал очень красиво – под звон колоколов, но закончилась история грязно и некрасиво. Измена девушки стала для Ильи настоящим шоком: его как будто «взяли за ноги и ударили головой об бетон». От такого обмана у эмоционального Ильи случилось словно помутнение рассудка, он попытался уйти из жизни, но врачи сумели спасти актера. С тех пор он ценит в девушках в первую очередь верность.

Невесту, с которой Илья был настолько откровенен, зовут Мадина. Девушка у него явно в фаворитках – ей он подарил розу, пропускающую в финал, с ее родными Глинников будет знакомиться. Мадина тоже доверяет Илье: она ему рассказала обо всех сложностях своего неудачного романа. Что же касается еще двух финалисток, то Илья вернул в финал Снежану и до сих пор разрывается между Лесей и Катей. В Тбилиси знакомиться с родными «холостяка» полетят четыре его «невесты», а не три.

Девушкой, которая разбила сердце Ильи Глинникова, могла быть дочь актрисы Ксении Раппопорт. Три года длился роман Ильи и Аглаи Тарасовой, а разрыв сложных и напряженных отношений все-таки стал достоянием общественности. Измена тоже имела место: девушке приписывали отношения с Милошем Биковичем, хотя она собиралась замуж за Илью Глинникова.