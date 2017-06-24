Илья Лагутенко, лидер и основатель группы “Мумий Тролль”, поздравил всех жителей своего родного города Владивостока с Днем молодежи и отметил, что в нем всегда рождалось много талантов. Также он сообщил, что собирается посетить свой город в августе с расширенной программой концерта.

Лидер музыкальной группы “Мумий Тролль” Илья Лагутенко обратился к своим подписчикам в сети Инстаграм, проживающем в городе Владивостоке, с поздравлениями в честь дня Молодежи. Он сказал, что Владивосток всегда славился талантами, и что он посетит город, в котором родился в августе месяце этого года для участия в фестивале V-ROX. Молодым людям он пожелал в этот день радоваться, точно такое же пожелание Илья направил и будущим поколениям молодежи.

Подписчики поблагодарили Илью за внимание и написали, что он единственный из знаменитых владивостокчан, кто поздравляет жителей своего города со всеми праздниками. Илью поблагодарили за творчество и похвалили его внешний вид и стильную черную шляпу. Один из подписчиков заметил, что у Ильи есть еще такая же, только белого цвета.

Поздравляем всех жителей и гостей города Владивостока с Днём молодежи! #мумийтролль #mumiytroll #владивосток #деньмолодежи #деньМ2017 #vladivostok #vrox A post shared by Mumiy Troll (@mumiytroll) on Jun 23, 2017 at 5:12pm PDT

Напомним, что основатель группы “Мумий Тролль” не только родом из Владивостока, но и является почетным гражданином этого города. Ранее информационные агентства Владивостока писали о приезде Ильи Лагутенко на фестиваль V-ROX, что и подтвердил сам певец в своем выступлении на Инстаграм. Также “Мумий Тролль” планирует принять участие в большом концерте на городской “Фетисов-Арене” третьего августа этого года.

На днях группа презентовала новый клип на свою песню под названием “Не помню, зачем”. Композиция станет самым первым синглом в будущем музыкальном сборнике “Мумий Тролля”.