Поздравляем всех жителей и гостей города Владивостока с Днём молодежи! #мумийтролль #mumiytroll #владивосток #деньмолодежи #деньМ2017 #vladivostok #vrox

A post shared by Mumiy Troll (@mumiytroll) on Jun 23, 2017 at 5:12pm PDT