Иосиф Кобзон негативно высказался о шоу "Голос"

Многие телезрители с нетерпением ждут начала нового сезона телепроекта «Голос», среди них также есть и представители отечественного шоу-бизнеса. Но, как оказалось, не все отечественные исполнители положительно относятся к проекту. Иосиф Кобзон негативно высказался насчет этого шоу.



Иосиф Кобзон в очередной раз привлек к себе внимание общественности, резко высказавшись насчёт телепроекта «Голос». Сделал он это во время общения с журналистами одного из изданий. Иосиф отметил, что ни при каких условиях не стал бы наставником этого проекта, так как каждый наставник делает то, что ему велят продюсеры. Также он добавил, что категорически против того, чтобы его внучка приняла участие в детском «Голосе».

По его мнению, участники вокального проекта не показывают оригинального исполнения или таланта, вместо этого пародируя зарубежных артистов. Поэтому, как считает артист, уместнее было назвать данное шоу «Конкурсом песенных пародий». Иосиф отмечает, что хотел бы видеть как наши начинающие исполнители поют песни на русском языке, но добавил, что они не умеют петь такие песни, как «Очи черные» или «Калинка».