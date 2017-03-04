Иосиф Пригожин помирился со своей дочерью Данаей

Иосиф Пригожин помирился с дочкой Данаей, с которой не общался продолжительное время, из-за того, что девушка, по его мнению, позорит их семью.

Популярный музыкальный продюсер поздравил свою дочку Данаю, которой исполнилось 20 лет. В праздничный день он опубликован в своем блоге ее снимок, подписав его: «Очень быстро летит время. Сегодня моей доченьке исполняется 20 лет. От всего сердца хочу пожелать ей счастья, успехов, здоровья и любви. Какие бы повороты жизнь не преподносила, мы всегда будем любить своих детей и все им прощать». Поклонники мужчины сделали вывод, что у них в семье наступил мир, отец и дочь помирились. Стоит отметить, что скандал в семье продюсера произошел по причине ухода девушки на проект «Дом-2». Пригожин заявил, что стыдится такого поступка дочери.

Напомним, на днях Пригожин прокомментировал участие РФ в «Евровидении», которое в этом году должно пройти в Украине. Он отметил, что на конкурс нужно отправить артистов, которые зарабатывают в России: «Пусть направляются на конкурс с украинскими паспортами и выступают от РФ. Они же у нас в стране зарабатывают?». Необходимо уточнить, российский депутат Виталий Милонов считает, что не стоит направлять в Киев артистов на «Евровидение», а также вообще не транслировать по телевидению.