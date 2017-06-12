В своем блоге в соцсети телеведущая Ирена Понарошку рассказала, как знакомила родителей с мужем-диджеем Александром, и как ее родителям не понравился зять.
С присущим ей чувством юмора Ирена вспоминает, что родители приняли в штыки человека без высшего образования, верящего «в синих человечков», и вообще, без всего того, что называется «хорошей породой» — без «прививок и ветпаспорта». Но это никак не мешает ведущей счастливо жить с Александром Глуховым десять лет. Правда, она иногда пугает мужа тем, что если что-то будет не так – уйдет от него к темнокожему.
Такого снобизма, косности и даже шовинизма, Ирена от отца, преподававшего в РУДН, не ожидала: он-то повидал людей из разных культур, с разными верами и обычаями. Девушка даже угрожала, что если не «ди-джей-кришнаит», то она африканца в дом приведет, причем из числа студентов отца.
Когда я собралась выходить замуж за гуру по имени Шура, мои родители возмутились… У мамы-учительницы математики и папы-профессора (все той же математики) не ложился в картину мира зять ди-джей без высшего образования, родословной, прививок и ветеринарного паспорта. Да еще и верующий в синих человечков в бусах… #ХареКришнаЭврибади Причем последний пункт волновал их особенно сильно 😬 Помню, был серьезный разговор с папой. А надо заметить, папа сам учился в Университете Дружбы Народов, всю жизнь там проработал, поэтому от него-то национального и религиозного шовинизма я никак не ожидала… 😤Пришлось сказать, что если не ди-джей-кришнаит, то следующим будет кто-нибудь из его студентов африканцев. 👨🏿⚕️👨🏿🌾👨🏿⚖️ И это было лишь отчасти блефом, потому что #МагияЧерного меня всегда привлекала 😝 С тех пор прошло 10 лет. И теперь я пугаю тем же самым мужа… Говорю, что если белая полоса в нашей супружеской жизни закончится, то я с удовольствием начну черную! 😂🖖🏿 #onceyougoblackyounevergoback
Познакомилась эпатажная парочка в 2007 году, а в 2010 – поженилась. Ирена заметила, что парень мокнет под дождем, предложила подвезти, услышала отказ. В тот же день на мероприятии она узнала, что это знаменитый DJ Лист, в миру Александр Глухов, и решила, что их встреча – судьба.
У Ирены и Александра подрастает сын Серафим, которому шесть лет. Родители его очень своеобразно воспитывают, вызывая гнев окружающих. Недавно стали ходить слухи, что ведущая второй раз беременна – об этом говорит ее фото с округлившимся животом. Сейчас фолловеры спорят, действительно их любимица на первом месяце беременности или она просто объелась черешни.