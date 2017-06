Когда я собралась выходить замуж за гуру по имени Шура, мои родители возмутились… У мамы-учительницы математики и папы-профессора (все той же математики) не ложился в картину мира зять ди-джей без высшего образования, родословной, прививок и ветеринарного паспорта. Да еще и верующий в синих человечков в бусах… #ХареКришнаЭврибади Причем последний пункт волновал их особенно сильно 😬 Помню, был серьезный разговор с папой. А надо заметить, папа сам учился в Университете Дружбы Народов, всю жизнь там проработал, поэтому от него-то национального и религиозного шовинизма я никак не ожидала… 😤Пришлось сказать, что если не ди-джей-кришнаит, то следующим будет кто-нибудь из его студентов африканцев. 👨🏿‍⚕️👨🏿‍🌾👨🏿‍⚖️ И это было лишь отчасти блефом, потому что #МагияЧерного меня всегда привлекала 😝 С тех пор прошло 10 лет. И теперь я пугаю тем же самым мужа… Говорю, что если белая полоса в нашей супружеской жизни закончится, то я с удовольствием начну черную! 😂🖖🏿 #onceyougoblackyounevergoback

