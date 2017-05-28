Ирина Агибалова, бывшая участница проекта «Дом-2», дала откровенное интервью, в котором открыто заявила о своей болезни и о методах, с помощью которых участница пытается справиться с симптомами своей болезни. Она старается не поддаваться недугу и стрессу, в том числе и вызванного скандалами с другими участницами проекта.

Ирина Агибалова, известная по скандальному телевизионному проекту «Дом-2», стала одной из первых возрастных участниц проекта, которая в последствие получила прозвище «мама проекта». Ирина пришла на шоу вслед за своими дочерьми – сестрами Агибаловами, которые строили свою любовь на проекте.

После ухода с проекта, женщина не стала ограничивать общение со своими поклонниками, и как и раньше, стала общаться с помощью интернета со своими фанами. Ирина постоянно делиться с помощью своего микроблога данными из своей личной жизни. Из уст самой Агибаловой стало известно, что у нее есть большие проблемы со здоровьем, в частности ее постоянно сопровождают сильные головные боли ,мигрени, причиной которых является доброкачественное новообразование головного мозга.

Ирина отмечает, что опухоль до сих пор постоянно росла, но сейчас ее рост остановлен, что может дать шанс на выздоровление. Пока Ольга не говорит о хирургическом вмешательстве. Но заявила, что вынуждена была обратиться к остеопату и не традиционным методам лечения. Лечение остеопата помогло участнице не на долго, оно только временно снимает боль, но не вылечивает. Ирина также ощущает головную боль, мигрень, что вызвано также постоянным стрессом. Участница боится поддаться болезни, поэтому делает все, чтобы ее побороть.

Одной из причин стресса стал скандал участницы с другой участницы проекта Татьяной Африкантовой, которая заявила о том, что Ирина в прошлом сидела, постоянно гуляла и даже неоднократно изменяла своему мужу. Но, даже не смотря на это, Ирина продолжает радоваться жизни и стараться побороть свою болезнь, в том числе и с помощью поддержки своих поклонников.