Погода наконец радует теплыми деньками, все вокруг цветет! Это время я и мои хвостатые друзья проводим за городом, гуляем и купаемся. Правда, сезон очень опасен появлением клещей, делаем все возможное, чтобы защитить братьев наших меньших! Мы принимаем участие в эстафете #Поделись_заботой_с_другом и в качестве защиты для друзей используем замечательные ошейники #Foresto от клещей и блох! Они водостойкие и не пахнут, а действуют до 8 месяцев! Конечно, все индивидуально, так что обязательно прочитайте инструкцию, есть противопоказания. #ForestoCare

A post shared by Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) on May 25, 2017 at 12:22am PDT