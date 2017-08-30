Ирина Безрукова прокомментировала пожар в Ростове-на-Дону

Ирина Безрукова, родившаяся в Ростове-на-Дону, прокомментировала случившийся страшный пожар в её родном городе. Сделала это она во время своего общения с журналистами, катаясь с ними на колесе обозрения.

Ростов-на-Дону перед проведением Международного фестиваля кино и спорта был потрясен сильным пожаром, из-за которого погиб человек. Эта тема активно обсуждалась гостями фестиваля во время его проведения. Среди этих гостей была также и Ирина Безрукова, которая после мероприятия пообщалась с журналистами, дав в ходе беседы свои комментарии по поводу случившегося.

Она заявила, что на данный момент пока рано винить кого-то в произошедшем, и отметила, что существует целое множество различных версий происшествия. Ирина склонна считать, что в данном случае сложились сразу несколько факторов, такие как равнинная местность с сильными ветрами и сам район города, в котором это произошло. В этом районе располагались ветхие деревянные постройки вперемешку с самостроем. Ирина считает, что для возникновения пожара там достаточно было просто кинуть окурок в деревянный сарай, который бы быстро загорелся, а огонь, в свою очередь, начал быстрое распространение из-за сильного ветра.