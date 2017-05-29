Ирина Безрукова, которая недавно развелась с Сергеем Безруковым и в результате трагедии потеряла единственного сына Андрея. Ирина дала откровенное интервью, где рассказала о своих бывших мужьях, о любви к ним и взаимоотношениях, которые сейчас царят между ними.

Известная актриса театра и кино Ирина Безруков всегда восхищала своих поклонников умением, несмотря на жизненные неурядицы, прекрасно выглядеть и никогда не унывать. Недавно актриса побывала в гостях ведущего программы «Однажды» Сергея Майорова, где открыто постаралась рассказать о своей жизни, в частности, о карьере, бывших мужьях, детях, жизненных принципах и многом другом, что волновало зрителей.

Один из сложных вопросов, который был затронут ведущим – это трагическая гибель сына Ирины –Андрея, который умер в молодом возрасте несколько лет тому назад. Актриса призналась, что она до сих пор тяжко переживает утрату. Это был, по словам матери, уникальный ребенок, умный и смышленый, тем, кем можно было гордиться. Актриса также сообщила, что она пообещала быть достойной своего сына, и она старается выполнить обещанное.

Андрей был единственным сыном Ирины, рожденный от Игоря Ливаного. С Игорем актриса была замужем более 11 лет. Они считались одной из самых ярких и крепких семейных пар российского кинематографа, пока Ирина не расторгнула брак после встречи с Сергеем Безруковым. В ходе интервью ведущим поинтересовался у актрисы: любила ли она Ливанова? Таким вопросом актриса была удивлена, ответ был следующим «Вот это внезапно. Воспоминания — да».

💙Мореее.. 🌊 #Алания #синий #кинофестиваль #иринабезрукова A post shared by Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) on May 26, 2017 at 7:54am PDT

Помимо Ливанова, актриса была второй раз замужем за Сергеем Безруковым. У Ирины ведущий поинтересовался, почему она изменила свою фамилию при замужестве с Сергеем. На что актриса ответила, что так она считала нужным, хоть это была и ошибка. Актриса, которая получила Оскар и была известна в кругах шоу-бизнеса под одной фамилией, в раз исчезла, и появилась ни кому неизвестная женщина.

Ирина Безрукова также прокомментировала и отношения с Сергеем Безруковым, с которым женщина развелась после 17 лет брака. Она сказала, что ей иногда бывает тяжело, но она старается поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем, поскольку у них есть общее дело, они работают в одном театре, и в конце конов, необходимо просто оставаться людьми.