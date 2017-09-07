Ирина Безрукова выдала замуж крестницу

Ирина Безрукова из числа тех культурных деятелей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Однако она не стала скрывать радостное событие, произошедшее в жизни её крестной дочери, которая недавно вышла замуж.

Ирина Безрукова поделилась с журналистами радостной новостью о том, что её крестной дочери Дарье Стукановой на протяжении длительного периода времени сильно не везло в любви. Однако девушка смогла преодолеть многочисленные трудности в жизни и встретить своего любимого. Ирина отмечает, что у Дарьи и её избранника Стаса довольно интересная история любви. До того, как они встретили друг друга, у обоих не получалось устроить личную жизнь. Всё было плохо настолько, что оба начали молиться, прося бога о том, чтобы он помог им встретить свою любовь. Безрукова знает, что Стас даже ходил молиться к святой Матроне. И однажды судьба сложилась таким образом, что они повстречали друг друга, когда пришли в гости к общим друзьям. Именно тогда между ними вспыхнули чувства, они оба поняли, что созданы друг для друга.

A post shared by Екатерина Стуканова (@dgekil2007) on Sep 3, 2017 at 9:42am PDT

Ребята встречались на протяжении трех лет до своей свадьбы, и за все это время Стас никогда не переставал с обожанием любоваться крестной дочерью Ирины Безруковой. Такая любовь, по мнению крестной мамы девушки, достойна восхищения. Также Ирина рассказала, что Дарья работает фотографом, а её жених занимается декорированием помещений для празднования свадьбы, поэтому все декорации для их торжества влюбленные придумали и сделали самостоятельно. Сожалеет Ирина только о том, что сильно загружена работой, из-за которой ей пришлось покинуть свадьбу крестницы намного раньше её окончания.